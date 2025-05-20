СМИ: латвийская компания поставляла в Россию оборудование для военно-промышленного комплекса

Данные о конечных получателях подтверждаются арбитражными делами, в которых упоминаются поставки от компаний ITC и ITC-Project, сотрудничавших с KLC group. Эти компании являются активными участниками судебного процесса в России, и, используя судебные документы, удалось частично раскрыть цепочку поставок.

В разные периоды между 2022 и 2024 годами поставки осуществлялись, в частности, на челябинский радиозавод "Полет", на предприятие "Заслон", получавшее чипы Intel, признанные в суде б/у, на Северский трубный завод, на Таганрогский металлургический завод, на "Ланит-Норд".

The Insider не удалось получить комментарий от "KLC group".

По данным Firmas.lv, KLC group зарегистрировано в 2021 году, его основной капитал составляет 2 800 евро. Единственным владельцем компании является Калве.

В 2023 году оборот KLC group составил 5,167 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2022 году, а убытки компании выросли в несколько раз и составили 385 668 евро. Финансовые показатели за 2024 год еще не опубликованы.