Липину интересно Как одна фраза стала скандалом национального масштаба

Ответ Лиане Ланге

Как я и писал выше, сама по себе констатация факта чьей-то национальности, конечно, никакой ненавистью не является. Но в контексте поединка и мотивации своего ребенка делать упор на национальности соперника - это уже на границе допустимого, мягко говоря. Интересно, как бы Ланга отреагировала, если бы на таком же соревновании чья-то мама крикнула "Вытри слезы, он - латыш"?