Полиция разыскивает без вести пропавшего Эмила

Госполиция просит о помощи в поисках Эмила, который 21 мая 2025 года не вернулся домой. В последний раз его видели в Риге.
Эмилс Кревицс (2012 года рождения) 21 мая не вернулся домой.
Приметы: рост 140 см, худощавый, темно-русые короткие волосы.
Одежда: темно-серые спортивные штаны, синяя куртка с капюшоном, черная обувь Nike, черный рюкзак, самокат.
Госполиция призывает осмотреть фото мальчика и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 112!
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