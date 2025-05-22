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Полиция разыскивает без вести пропавшего Эмила

Обновлено 22 мая 2025, 11:12
Полиция разыскивает без вести пропавшего Эмила
Полиция разыскивает без вести пропавшего Эмила Фото: Valsts policija

Госполиция просит о помощи в поисках Эмила, который 21 мая 2025 года не вернулся домой. В последний раз его видели в Риге.

Эмилс Кревицс (2012 года рождения) 21 мая не вернулся домой.

Приметы: рост 140 см, худощавый, темно-русые короткие волосы.

Одежда: темно-серые спортивные штаны, синяя куртка с капюшоном, черная обувь Nike, черный рюкзак, самокат.

Госполиция призывает осмотреть фото мальчика и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 112!

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