Развилка для России: Нина Хрущева о Путине и (не-)возможных переговорах

Годы войны и санкций изменили жизнь в России в худшую сторону. Раньше у людей были сбережения, а сегодня они тратят все, что у них есть, и даже залезают в кредиты. По данным исследовательской компании "Ромир", в период с 5 по 11 мая среднее российское домохозяйство потратило на продукты питания и товары повседневного спроса 8098 рублей ($100,29), а за ту же неделю в 2023 году - только 6080 рублей. Такой рост свидетельствует не только о высокой инфляции, от которой страдает Россия с начала войны, но и о неуверенности в завтрашнем дне.