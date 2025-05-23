Развилка для России: Нина Хрущева о Путине и (не-)возможных переговорах

У двуглавого орла на гербе России много значений: от демонстрации исторической связи с Византийской империей до признания роли восточных и западных регионов в этой огромной стране. После недавней встречи России и Украины в Стамбуле, а также последовавшего затем телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, двуглавый орел стал также напоминанием о двойственности страны, которую тянет в противоположные стороны (и может даже разорвать на части).
Годы войны и санкций изменили жизнь в России в худшую сторону. Раньше у людей были сбережения, а сегодня они тратят все, что у них есть, и даже залезают в кредиты. По данным исследовательской компании "Ромир", в период с 5 по 11 мая среднее российское домохозяйство потратило на продукты питания и товары повседневного спроса 8098 рублей ($100,29), а за ту же неделю в 2023 году - только 6080 рублей. Такой рост свидетельствует не только о высокой инфляции, от которой страдает Россия с начала войны, но и о неуверенности в завтрашнем дне.
Кремль же демонстрирует такую же противоречивость, как двуглавый орел. Прекращение войны в Украине может поднять волну эйфории, которая укрепит поддержку Путина. Но если мирное соглашение будет достигнуто слишком быстро, эйфория может пройти раньше парламентских выборов в сентябре 2026 года.