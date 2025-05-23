В Саласпилсе задержан мужчина, который в нетрезвом виде дважды напал с ножом на полицейского

10 мая этого года инспектор Гополиции, находясь при исполнении служебных обязанностей в нетрафарированном служебном автомобиле, заметил в Саласпилсе мужчину, находящегося в состоянии явного алкогольного опьянения.

Для выяснения обстоятельств инспектор остановился. Спустя некоторое время к машине подошел пьяный мужчина и попросил подвезти его до Икшкиле. Сотрудник полиции объяснил, что не повезет его, указал, как туда можно добраться, и призвал не ходить по проезжей части дороги.

После отказа мужчина достал из кармана куртки складной нож и через открытое окно попытался ударить инспектора. С целью самообороны сотрудник полиции применил слезоточивый газ, что заставило мужчину отступить и присесть. Выйдя из автомобиля, полицейский подошел к агрессивному мужчине и спросил о причине нападения. В ответ он услышал нецензурную брань и столкнулся с повторной попыткой нападения.

Инспектор уже сообщил о произошедшем своим коллегам, и на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции Саласпилса. Совместными усилиями агрессивный мужчина был задержан. Установлено, что он 1973 года рождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции. Проверка показала, что уровень алкоголя в его крови составлял 1,62 промилле. В настоящее время в отношении мужчины применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

По данному факту возбужден уголовный процесс по части первой статьи 231 Уголовного закона. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного заключения, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.