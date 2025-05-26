Известный диетолог Лолита Неймане рассказала о предстоящей свадьбе

Лолита говорит, что познакомилась с Александром в музее. "Мы встретились у картин Александры Бельцовой, нам обеим они понравились, мы разговорились... Вот как иногда происходят фантастические вещи!"

Она продолжает: "Мы вместе уже пять с половиной лет, есть ощущение стабильности, так что почему бы не пожениться?! Это будет мой второй брак и, конечно, последний. И я хочу вдохновить других женщин, что такое возможно!"

"Я счастливая женщина, потому что у меня не только работа, которая мне нравится, но и прекрасная семья, дети, внуки и любимый мужчина", — откровенничает Неймане.

"Конечно, в моем возрасте нелегко найти мужчину, который был бы свободен и великолепен, но... иногда везет. Я верю, что человек может быть счастлив в любом возрасте, и я не представляю, как долго смогла бы прожить одна", — говорит Лолита.

У диетолога двое взрослых сыновей от предыдущих отношений.

Больше информации в журнале Ieva от 14 мая!