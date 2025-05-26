ФОТО Концерт Кристины Орбакайте в Таллинне прошел с аншлагом

Поскольку в этот день Кристина Орбакайте праздновала день рождения, сюрпризы ждали не только публику, но и саму именинницу: когда танцоры внезапно начали танцевать, артистка слегка растерялась и не знала, продолжать ли петь или смотреть за происходящим. "Я уже не помню слов этих песен", - растерянно произнесла она. После этого номера на сцену вынесли большой праздничный торт, а в самом конце мероприятия из-за кулис выбежал муж артистки, Михаил Земцов, и подарил любимой цветы.



29 апреля стало известно, что российской певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию по соображениям безопасности. Министерство культуры Эстонии прокомментировало вопрос о проведении концерта Орбакайте в Таллинне, сообщив, что не видит причин не пускать ее в Эстонию.



Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, решение о включении артистки в "черный список" было принято на основании информации, предоставленной службами безопасности.