Видео На заводе в Китае произошел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые

Также после взрыва пропали без вести шесть человек.

Взрыв произошел на заводе Gaomi Youdao Chemical Co., расположенном в промышленном парке города Вэйфан. Предприятие производило пестициды и химические вещества для медицинских целей, и, согласно регистрационным данным компании, на заводе работают более 500 человек.

Как сообщает CCTV, на место происшествия были направлены более 230 сотрудников местной службы пожарной охраны.

Сила взрыва была настолько мощной, что выбила окна на складе, находившемся в трех километрах от завода, о чем свидетельствует видео, снятое очевидцем.

Massive explosion at a chemical plant in eastern China producing 11,000 tons of toxic chlorpyrifos annually — ABC reports. A fireball erupted, skies turned orange-grey, and toxic fumes were released. The incident is being labeled a chemical threat. pic.twitter.com/QixWZdtFkk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2025