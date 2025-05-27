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Видео На заводе в Китае произошел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые

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Во вторник, 27 мая, в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Шаньдун погибли по меньшей мере пять человек, еще 19 получили ранения, сообщает телекомпания CCTV.

Также после взрыва пропали без вести шесть человек.

Взрыв произошел на заводе Gaomi Youdao Chemical Co., расположенном в промышленном парке города Вэйфан. Предприятие производило пестициды и химические вещества для медицинских целей, и, согласно регистрационным данным компании, на заводе работают более 500 человек.

Как сообщает CCTV, на место происшествия были направлены более 230 сотрудников местной службы пожарной охраны.

Сила взрыва была настолько мощной, что выбила окна на складе, находившемся в трех километрах от завода, о чем свидетельствует видео, снятое очевидцем.

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