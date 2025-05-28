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В Риге был похищен человек. Полиция комментирует опубликованное в интернете видео

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В конце апреля в Риге был похищен человек, который в данный момент уже освобожден, значительных телесных повреждений он не получил, сообщила Государственная полиция.

27 мая в социальных сетях появилось анонимное видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как на одной из территорий хозяйственной деятельности два человека хватают мужчину и заталкивают его в белый микроавтобус.

Полиция подтвердила, что 29 апреля в Риге было зарегистрировано похищение человека. В настоящее время он найден и освобожден.

Госполиция сообщает, что в рамках уголовного процесса ведется активное расследование, поэтому в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

Как отмечает полиция, похищение людей в Латвии не распространено - за год обычно регистрируется один или несколько случаев. Большинство из них связано с попытками вернуть долги или другими конфликтами.

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