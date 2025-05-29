Палестинцы штурмовали склад ООН в секторе Газа; есть жертвы

Медики больницы "Аль-Акса" в городе Дейр-эль-Балах сообщили, что в толпе насмерть затоптали двух человек, еще двое были застрелены.

WFP подтвердила, что толпа ворвалась на склад организации.

"После 80 дней полной блокады Газы, в результате которой была прекращена доставка продовольственной и другой помощи, гуманитарные потребности вышли из-под контроля", - говорится в WFP ООН.

Первоначально WFP сообщала о гибели двух человек и многочисленных пострадавших в результате этого инцидента.

Очевидцы рассказали, что у главных ворот склада было особенно сильное столпотворение. Также сообщалось, что некоторые люди сорвали часть металлических стен, чтобы проникнуть внутрь.

На размещенных в социальных сетях видеозаписях видно, как большое количество людей врывается на склад и грабит его под крики и шум.

Из-за продолжающейся в течение многих месяцев блокады сектора Газа со стороны Израиля многие жители оказались в безвыходном положении. В последние дни также сообщалось о разграблении нового центра по распределению гуманитарной помощи.

WFP заявила, что "неоднократно предупреждала о тревожной и ухудшающейся ситуации на месте и о рисках, которые несет ограничение гуманитарной помощи для голодающих людей, отчаянно нуждающихся в поддержке".

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 мая в своих социальных сетях заявила, что на территории Газы находятся 400 грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих распределения со стороны ООН.

"Не поддавайтесь дезинформации, ЦАХАЛ и COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение Минобороны Израиля, отвечающее за работу на палестинских территориях) скорректировали протоколы логистики и безопасности. ООН по-прежнему отказывается выполнять свою работу", - заявили израильские военные.