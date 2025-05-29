Палестинцы штурмовали склад ООН в секторе Газа; есть жертвы

В секторе Газа в среду, 28 мая, произошло нападение палестинцев на склад Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН, в результате которого, по данным палестинских источников, погибли несколько человек.
Медики больницы "Аль-Акса" в городе Дейр-эль-Балах сообщили, что в толпе насмерть затоптали двух человек, еще двое были застрелены.
WFP подтвердила, что толпа ворвалась на склад организации.
"После 80 дней полной блокады Газы, в результате которой была прекращена доставка продовольственной и другой помощи, гуманитарные потребности вышли из-под контроля", - говорится в WFP ООН.
Первоначально WFP сообщала о гибели двух человек и многочисленных пострадавших в результате этого инцидента.
Очевидцы рассказали, что у главных ворот склада было особенно сильное столпотворение. Также сообщалось, что некоторые люди сорвали часть металлических стен, чтобы проникнуть внутрь.
На размещенных в социальных сетях видеозаписях видно, как большое количество людей врывается на склад и грабит его под крики и шум.
Из-за продолжающейся в течение многих месяцев блокады сектора Газа со стороны Израиля многие жители оказались в безвыходном положении. В последние дни также сообщалось о разграблении нового центра по распределению гуманитарной помощи.
WFP заявила, что "неоднократно предупреждала о тревожной и ухудшающейся ситуации на месте и о рисках, которые несет ограничение гуманитарной помощи для голодающих людей, отчаянно нуждающихся в поддержке".
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 мая в своих социальных сетях заявила, что на территории Газы находятся 400 грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих распределения со стороны ООН.
"Не поддавайтесь дезинформации, ЦАХАЛ и COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение Минобороны Израиля, отвечающее за работу на палестинских территориях) скорректировали протоколы логистики и безопасности. ООН по-прежнему отказывается выполнять свою работу", - заявили израильские военные.
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