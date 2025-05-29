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Проект "Зеркало войны/БЕГ": как молодежь говорила о войне и беженцах

Анна Лейтланд-Григорьева, ведущая YouTub-канала "И Грянул Грэм"

Латвийская неправительственная организация GREM успешно реализовала медиапроект "Зеркало войны/БЕГ" в рамках программы Европейского корпуса солидарности. 

Это было продолжение предыдущего проекта "Зеркало войны", где молодые участники осмысливали тему войны через призму личного восприятия.

Новая инициатива расширила фокус: в течение года молодая команда GREM провела цикл из 10 онлайн-программ, посвященных вопросам миграции, беженства и последствий военных конфликтов.

В выпусках участвовали политологи, историки, журналисты, а также сами беженцы, чьи истории прозвучали в формате "живой библиотеки" на YouTube-канале "И Грянул Грэм".

Видео: Проект "Зеркало войны/БЕГ"

Целью проекта было вовлечение русскоязычной молодежи Латвии и Восточной Европы в общественно-политический диалог, развитие критического мышления, медиаграмотности и эмпатии. Молодые участники не только получали знания, но и осваивали навыки создания цифрового контента, участвовали в дискуссиях, учились работать с темами, связанными с войной и миграцией.

Проект продемонстрировал, как альтернативные медиа могут стать эффективной платформой для осмысленного и гуманного разговора о сложных глобальных процессах.

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