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Полиция устроила масштабный рейд возле торгового центра Origo

Площадь около торгового центра. Иллюстративное фото

В четверг днем, 29 мая, Государственная полиция проводит усиленные контрольные мероприятия по обеспечению общественного порядка в районе Центрального железнодорожного вокзала Риги и расположенного рядом торгового центра Origo, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей Госполиции.

В ходе рейда правоохранители также задействовали кинологов.

Корреспонденты LETA отметили, что на площади возле Рижского вокзала дежурят пять полицейских экипажей, сотрудники полиции выборочно проверяют у прохожих документы.

Для поддержания порядка в районе Центрального вокзала Риги сотрудники Государственной полиции совместно с Муниципальной полицией регулярно проводят патрулирование территории и проверку граждан.

Правоохранители не только следят за общественным порядком и безопасностью, но и проводят профилактические проверки с привлечением сотрудников Рижской муниципальной полиции, а также различных структурных подразделений Госполиции - криминальной полиции, полиции порядка и кинологической службы. В ходе предыдущих аналогичных рейдов уже выявлялись нарушения, связанные, в частности, с хранением наркотиков.

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