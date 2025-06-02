"Мощнейший шок для экономики США": почему не сработает торговая формула Трампа

Давайте рассмотрим чисто теоретически вероятность превращения тотальной пошлины 10% для всех торговых партнеров США в новую американскую норму. Трамп открыто заявляет, что эта пошлина станет минимальной компенсацией за тот "грабеж", от которого Америка так долго страдала из-за нечестных методов торговли других стран.

Для Трампа не важно, что его аргументы игнорируют многочисленные выгоды, получаемые США от торговли. Речь идет не только об удешевлении товаров и росте покупательной способности потребителей, но и о притоке иностранных капиталов, субсидирующих процентные ставки в США, что, в свою очередь, помогает создать финансовое богатство. Трамп зациклился на "чудовищных последствиях" торгового дефицита, выглядящего хроническим, в частности, на разорении когда-то великой промышленности Америки.