Командующий Сухопутными войсками Украины подал в отставку

"Я принял решение подать рапорт об отставке с поста командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Это осознанный шаг, который диктуется моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, повлекшую за собой гибель наших военнослужащих", - заявил Драпатый.

Он подчеркнул, что как командующий "не сумел полностью обеспечить выполнение своих приказов, не оказал достаточного давления, не убедил и не смог изменить отношение к людям в подразделениях", добавив, что "основная ответственность всегда лежит на командовании".

Ранее в этот день российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру Сухопутных войск Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых военнослужащих.