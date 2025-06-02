Женщина с возможной деменцией подписала договор содержания. Дети остались без наследства

Пожилая женщина по имени Дросма жила в Мореской волости с двумя сыновьями. Сосед Валдис рассказал, что у одного из братьев случился инсульт, а второй это очень тяжело переживал, потерял работу и начал пить - за вождение в нетрезвом виде он на пять месяцев оказался за решеткой.

Тем временем здоровье пожилой женщины ухудшилось - она больше не могла ухаживать ни за собой, ни за сыном, ни за имуществом и обратилась за помощью в социальную службу. Сын, который перенес инсульт, попал в пансионат Cerību spārni в Сигулде, а мать - в социальный центр Rauda в Тукумском крае.

Когда из тюрьмы вернулся второй сын Райтис, он выяснил, что имущество будет принадлежать матери только до ее последнего часа, так как ее отвезли к нотариусу, где был подписан договор пожизненного содержания с личным сервитутом и ограничением на отчуждение. В договоре указано, что пожилая женщина передала дочери соседа шесть зданий, а также 24,33 гектара земли, получив взамен пожизненное содержание.