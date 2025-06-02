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Женщина с возможной деменцией подписала договор содержания. Дети остались без наследства

Нотариус. Иллюстративное фото.

Государственная полиция расследует дело об имуществе стоимостью около 75 тысяч евро, которую, возможно, страдающая деменцией пожилая женщина передала дочери соседа в обмен на пожизненное содержание. Сын и пятеро внуков лишились наследства, однако юрист признает - оспорить договор пожизненного содержания трудно. В то же время у нотариуса, заверяющего такой договор, нет возможности узнать, страдает ли человек деменцией, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4.studija.

Пожилая женщина по имени Дросма жила в Мореской волости с двумя сыновьями. Сосед Валдис рассказал, что у одного из братьев случился инсульт, а второй это очень тяжело переживал, потерял работу и начал пить - за вождение в нетрезвом виде он на пять месяцев оказался за решеткой.

Тем временем здоровье пожилой женщины ухудшилось - она больше не могла ухаживать ни за собой, ни за сыном, ни за имуществом и обратилась за помощью в социальную службу. Сын, который перенес инсульт, попал в пансионат Cerību spārni в Сигулде, а мать - в социальный центр Rauda в Тукумском крае.

Когда из тюрьмы вернулся второй сын Райтис, он выяснил, что имущество будет принадлежать матери только до ее последнего часа, так как ее отвезли к нотариусу, где был подписан договор пожизненного содержания с личным сервитутом и ограничением на отчуждение. В договоре указано, что пожилая женщина передала дочери соседа шесть зданий, а также 24,33 гектара земли, получив взамен пожизненное содержание.

После смерти женщины наследники не смогут оспорить этот договор.

Юрист Инесе Мелдере пояснила программе, что "договор пожизненного содержания приравнивается к договору купли-продажи, при котором человек получает оплату за услугу.

Это не дарение или договор купли-продажи земли, который могут оспорить наследники, в данном случае была оказана услуга, за которую, например, получено недвижимое имущество".

Согласно договору, стоимость содержания для пожилой женщины составляет 377 евро в месяц, что в год составляет 4524 евро.

Сторона, предоставляющая содержание, согласно заключенному договору обязуется обеспечивать ежедневное питание, одежду, достойный уход за человеком, соблюдение гигиены, поддержание здоровья и жизни, уход за жильем, отопление и освещение. В пользу получателя содержания в Земельной книге на недвижимость регистрируется залог на сумму 75 400 евро.

Тем временем сын женщины Райтис сомневается в легитимности сделки, поскольку, по его словам, за последние годы здоровье его 79-летней матери ухудшилось и она страдала возрастной деменцией.

"В последнее время бывало так, что я заходил в комнату, а она смотрела на меня: "А это кто?" Я говорю - как, твой сын Райтис. "А…", и все", - рассказал Райтис.

Эйнарс, которого семья и соседи обвиняют в недобросовестных действиях, живет рядом. От интервью передаче он отказался, но указал, что заботился о соседке даже тогда, когда Райтис еще не находился в заключении.

Тем временем юрист Инесе Мелдере признала, что существует "большая проблема, потому что у нас действует закон о защите персональных данных, согласно которому ни юристы, ни нотариус не могут запросить информацию о состоянии здоровья человека".

"Тут стоило бы подумать, не создать ли отдельный реестр для случаев прогрессирующей возрастной деменции, в который мог бы заглянуть нотариус, потому что физически эти признаки никак не проявляются. У человека может быть ограничена только способность к рассуждению", - предположила юрист.

Райтис с дочерью уже обратились не только в Государственную полицию, но также в Социальную службу и Судебную администрацию с просьбой оспорить договор пожизненного содержания. У имущества много потенциальных наследников, поскольку у брата Райтиса, находящегося в пансионате, есть четверо детей.

Юрист пояснила - если полиция не усмотрит в этом случае признаков мошенничества, наследники могут обратиться в суд в гражданском порядке, особенно если противоположная сторона не выполняет условия договора.

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