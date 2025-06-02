Женщина с возможной деменцией подписала договор содержания. Дети остались без наследства

Государственная полиция расследует дело об имуществе стоимостью около 75 тысяч евро, которую, возможно, страдающая деменцией пожилая женщина передала дочери соседа в обмен на пожизненное содержание. Сын и пятеро внуков лишились наследства, однако юрист признает - оспорить договор пожизненного содержания трудно. В то же время у нотариуса, заверяющего такой договор, нет возможности узнать, страдает ли человек деменцией, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4.studija.
Пожилая женщина по имени Дросма жила в Мореской волости с двумя сыновьями. Сосед Валдис рассказал, что у одного из братьев случился инсульт, а второй это очень тяжело переживал, потерял работу и начал пить - за вождение в нетрезвом виде он на пять месяцев оказался за решеткой.
Тем временем здоровье пожилой женщины ухудшилось - она больше не могла ухаживать ни за собой, ни за сыном, ни за имуществом и обратилась за помощью в социальную службу. Сын, который перенес инсульт, попал в пансионат Cerību spārni в Сигулде, а мать - в социальный центр Rauda в Тукумском крае.
Когда из тюрьмы вернулся второй сын Райтис, он выяснил, что имущество будет принадлежать матери только до ее последнего часа, так как ее отвезли к нотариусу, где был подписан договор пожизненного содержания с личным сервитутом и ограничением на отчуждение. В договоре указано, что пожилая женщина передала дочери соседа шесть зданий, а также 24,33 гектара земли, получив взамен пожизненное содержание.
После смерти женщины наследники не смогут оспорить этот договор.
Юрист Инесе Мелдере пояснила программе, что "договор пожизненного содержания приравнивается к договору купли-продажи, при котором человек получает оплату за услугу.
Это не дарение или договор купли-продажи земли, который могут оспорить наследники, в данном случае была оказана услуга, за которую, например, получено недвижимое имущество".
Согласно договору, стоимость содержания для пожилой женщины составляет 377 евро в месяц, что в год составляет 4524 евро.
Сторона, предоставляющая содержание, согласно заключенному договору обязуется обеспечивать ежедневное питание, одежду, достойный уход за человеком, соблюдение гигиены, поддержание здоровья и жизни, уход за жильем, отопление и освещение. В пользу получателя содержания в Земельной книге на недвижимость регистрируется залог на сумму 75 400 евро.
Тем временем сын женщины Райтис сомневается в легитимности сделки, поскольку, по его словам, за последние годы здоровье его 79-летней матери ухудшилось и она страдала возрастной деменцией.
"В последнее время бывало так, что я заходил в комнату, а она смотрела на меня: "А это кто?" Я говорю - как, твой сын Райтис. "А…", и все", - рассказал Райтис.
Эйнарс, которого семья и соседи обвиняют в недобросовестных действиях, живет рядом. От интервью передаче он отказался, но указал, что заботился о соседке даже тогда, когда Райтис еще не находился в заключении.
Тем временем юрист Инесе Мелдере признала, что существует "большая проблема, потому что у нас действует закон о защите персональных данных, согласно которому ни юристы, ни нотариус не могут запросить информацию о состоянии здоровья человека".
"Тут стоило бы подумать, не создать ли отдельный реестр для случаев прогрессирующей возрастной деменции, в который мог бы заглянуть нотариус, потому что физически эти признаки никак не проявляются. У человека может быть ограничена только способность к рассуждению", - предположила юрист.
Райтис с дочерью уже обратились не только в Государственную полицию, но также в Социальную службу и Судебную администрацию с просьбой оспорить договор пожизненного содержания. У имущества много потенциальных наследников, поскольку у брата Райтиса, находящегося в пансионате, есть четверо детей.
Юрист пояснила - если полиция не усмотрит в этом случае признаков мошенничества, наследники могут обратиться в суд в гражданском порядке, особенно если противоположная сторона не выполняет условия договора.
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