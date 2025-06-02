Стало известно, какие предложения Украина выдвинет на переговорах с Россией

В разделе документа, посвященном принципам переговоров, особо подчеркивается необходимость полного и безусловного прекращения огня в воздухе, на суше и на море как минимум на 30 дней. За соблюдением перемирия должны следить США при участии третьих стран.

В тексте прямо говорится, что Киев отказывается быть нейтральным государством и настаивает на праве Украины вступить в Европейский союз и НАТО. Также Украина не готова соглашаться на какие-либо ограничения по численности своей армии, ее размещению или присутствию иностранных войск на территории страны.

В документе указано, что международное сообщество не признает российскую оккупацию украинских территорий, и любые территориальные вопросы могут обсуждаться только после полного прекращения огня.

Киев допускает возможность постепенной отмены части санкций против России, но при этом должен быть предусмотрен механизм их немедленного восстановления в случае необходимости. Замороженные государственные активы России должны быть направлены на восстановление Украины или оставаться замороженными до выплаты репараций, подчеркивается в предложениях.

Также в документе говорится, что стороны должны провести полный обмен военнопленными, а депортированные в Россию украинские дети должны быть возвращены в Украину.

Россия, в свою очередь, по сообщениям СМИ, пообещала в ходе стамбульских переговоров в понедельник представить свой меморандум с предложениями. Ожидается, что Москва в очередной раз выдвинет неприемлемые для Киева условия, включая отказ от вступления в НАТО и нейтральный статус, а также признание за Россией прав на Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Ожидается, что встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле начнется в 13:00. Как и в предыдущих переговорах в середине мая, украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.