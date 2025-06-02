Атака украинских дронов по российским аэродромам, в ходе которой были поражены около трети стратегической авиации России, готовилась в штабе, располагавшемся рядом с управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в одном из регионов. Об этом в видеообращении вечером в воскресенье, 1 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", - отметил президент.
Предположительно, речь идет о Челябинской области, где, по предварительной информации, была обнаружена складская база, где собирались контейнеры с дронами, сообщает портал The Insider.
По словам Зеленского, на подготовку атаки ушло полтора года. В операции было задействовано 117 дронов, у каждого из которых был свой оператор.
В воскресенье вечером Зеленский встретился с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком, руководившим операцией, и выразил ему благодарность.
"Украина защищается - и это абсолютно правильно. Мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершить эту войну", - позже написал президент в Telegram.
Ранее украинские и западные СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали, что в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине территории России, включая Сибирь, где базируются стратегические бомбардировщики.
По данным СБУ, были поражены 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.
Telegram-канал Fighterbomber, связанный с российскими ВКС, сообщил, что дроны были запущены с минимального расстояния, из-за чего российские системы ПВО - "Панцирь" и С-300 - не смогли отреагировать.
В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в рамках операции "Паутина" поражено 34% российской стратегической авиации.
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