"Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", - отметил президент.

Предположительно, речь идет о Челябинской области, где, по предварительной информации, была обнаружена складская база, где собирались контейнеры с дронами, сообщает портал The Insider.

По словам Зеленского, на подготовку атаки ушло полтора года. В операции было задействовано 117 дронов, у каждого из которых был свой оператор.

В воскресенье вечером Зеленский встретился с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком, руководившим операцией, и выразил ему благодарность.

"Украина защищается - и это абсолютно правильно. Мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершить эту войну", - позже написал президент в Telegram.

Ранее украинские и западные СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщали, что в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине территории России, включая Сибирь, где базируются стратегические бомбардировщики.

Атака была проведена с территории России - дроны запускались с грузовиков.

По данным СБУ, были поражены 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Telegram-канал Fighterbomber, связанный с российскими ВКС, сообщил, что дроны были запущены с минимального расстояния, из-за чего российские системы ПВО - "Панцирь" и С-300 - не смогли отреагировать.

В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в рамках операции "Паутина" поражено 34% российской стратегической авиации.