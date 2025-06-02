"Однажды может оказаться слишком поздно": почему суд не оставил Оскара Зейзу под арестом?

Достаточно ли полицейского надзора и запрета приближаться к пострадавшей после того, что Оскар Зейза сделал женщине? Ситуацию комментируют Рижский окружной суд, Государственная полиция, адвокат пострадавшей Янис Дамбитис, преподаватель судебной психологии Рута Трейя, судебно-психиатрический эксперт Янис Бушс и адвокат Анна Норе, представлявшая убитую женщину в деле Русиньша.
Хотя подозреваемому запрещено приближаться к пострадавшей, после получения решения суда женщина сказала адвокату, что чувствует, будто с ней все это сделали повторно - только на этот раз не Зейза, а государство.
"Он избивает одну, вторую, а суд его освобождает. Я считаю, что летальный случай - это только вопрос времени", - сказал адвокат.