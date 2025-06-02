Skip to footer
Пн, 2.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

В США мужчина бросил бутылки с горючей жидкостью в участников шествия в поддержку заложников в Газе

В США мужчина бросил бутылки с горючей жидкостью в участников шествия в поддержку заложников в Газе

В воскресенье, 1 июня, в городе Боулдер (штат Колорадо, США) восемь человек получили ранения в результате нападения с использованием бутылок с горючей жидкостью. Целью атаки стали участники акции в поддержку израильских заложников, удерживаемых палестинской террористической группировкой ХАМАС, сообщили в полиции.

Нападавший - 45-летний гражданин Египта Мохамед Сабри Солиман - задержан.

Во время еженедельного шествия в поддержку израильских заложников Сулейман атаковал участников, швырнув в них бутылки с зажигательной смесью и выкрикивая: "Свободу Палестине!"

У полиции нет информации о возможных сообщниках нападавшего.

Четыре женщины и четыре мужчины в возрасте от 52 до 88 лет были доставлены в больницы. Пострадавшие получили ожоги и другие травмы.

По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал это происшествие проявлением "чистого антисемитизма".

"Потрясен страшным антисемитским терактом в отношении евреев в Боулдере. Это чистый антисемитизм, подпитываемый кровавыми наветами, которые распространяют медиа", - написал министр Саар в сети X.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти