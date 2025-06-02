В США мужчина бросил бутылки с горючей жидкостью в участников шествия в поддержку заложников в Газе

В воскресенье, 1 июня, в городе Боулдер (штат Колорадо, США) восемь человек получили ранения в результате нападения с использованием бутылок с горючей жидкостью. Целью атаки стали участники акции в поддержку израильских заложников, удерживаемых палестинской террористической группировкой ХАМАС, сообщили в полиции.
Нападавший - 45-летний гражданин Египта Мохамед Сабри Солиман - задержан.
Во время еженедельного шествия в поддержку израильских заложников Сулейман атаковал участников, швырнув в них бутылки с зажигательной смесью и выкрикивая: "Свободу Палестине!"
У полиции нет информации о возможных сообщниках нападавшего.
Четыре женщины и четыре мужчины в возрасте от 52 до 88 лет были доставлены в больницы. Пострадавшие получили ожоги и другие травмы.
По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал это происшествие проявлением "чистого антисемитизма".
"Потрясен страшным антисемитским терактом в отношении евреев в Боулдере. Это чистый антисемитизм, подпитываемый кровавыми наветами, которые распространяют медиа", - написал министр Саар в сети X.
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