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Пассажир выпал из машины - водитель уехал и не сообщил в полицию

Автомобиль полиции

В субботу, 31 мая, в Латгале в больницу доставили человека, который выпал из автомобиля и был оставлен на месте происшествия. Об этом сообщили в Государственной полиции.

В настоящее время известно, что в Малнавской волости Лудзенского края неустановленный водитель автомобиля Volvo C30 съехал с проезжей части. В результате инцидента из машины выпал пассажир.

Водитель покинул место происшествия, не уведомив о случившемся в установленном законом порядке.

Человек, выпавший из транспортного средства, был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия начат уголовный процесс, правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

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