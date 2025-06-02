Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит восточного фланга НАТО и Северных стран

Как сообщило агентство BNS, самолет президента Украины прибыл в Вильнюс в понедельник в первой половине дня.

Основное внимание на саммите уделяется вопросам финансирования обороны и поддержки Украины.

В саммите принимают участие представители "Бухарестской девятки" - Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а также Северных стран - Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Кроме того, на встрече присутствуют президент Украины и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он заявил, что о членстве Украины в НАТО договорились все союзники и это нельзя рассматривать как часть мирных переговоров.

Марк Рютте сделал это заявление в связи с тем, что одним из выдвигаемых Россией условий мира является обязательство НАТО не расширять военный блок дальше на восток.