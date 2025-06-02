Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит восточного фланга НАТО и Северных стран

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в Литву на саммит стран восточного фланга НАТО, так называемой "Бухарестской девятки", и Северных стран, который проходит в Вильнюсе.
Как сообщило агентство BNS, самолет президента Украины прибыл в Вильнюс в понедельник в первой половине дня.
Основное внимание на саммите уделяется вопросам финансирования обороны и поддержки Украины.
В саммите принимают участие представители "Бухарестской девятки" - Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а также Северных стран - Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Кроме того, на встрече присутствуют президент Украины и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он заявил, что о членстве Украины в НАТО договорились все союзники и это нельзя рассматривать как часть мирных переговоров.
Марк Рютте сделал это заявление в связи с тем, что одним из выдвигаемых Россией условий мира является обязательство НАТО не расширять военный блок дальше на восток.
"Что касается Украины, то в Вашингтоне все 32 союзника четко заявили, что путь Украины в НАТО необратим. Для этого нет конечной даты, мы не воспринимаем это как часть мирного соглашения, но мы ясно видим, что это долгосрочное обязательство 32 союзников", - сказал Рютте журналистам.
"И именно сейчас мы наводим этот мост", - добавил он.
Галерея: Владимир Зеленский в Вильнюсе
Цель встречи - согласовать региональную позицию перед предстоящим в этом месяце саммитом НАТО в Гааге.
Это уже четвертый визит Зеленского в Литву с начала повторного вторжения России в Украину. Всего это шестой визит президента Украины в Литву. Предыдущий раз он посещал страну в апреле 2024 года.
Киев называет Вильнюс одним из крупнейших сторонников Украины в борьбе с российским вторжением.
Литва активно поддерживает вступление Украины в Европейский союз и НАТО. По отношению к объему экономики Литва считается одной из крупнейших стран, предоставляющих Украине военную помощь.
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