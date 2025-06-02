Латгальский районный суд 28 мая 2025 года рассмотрел уголовное дело, в котором мужчина обвинялся в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и приговорил его к 15 годам лишения свободы с дополнительным двухлетним надзором пробации, сообщила прокуратура Латвийской Республики.
Осознавая беспомощное состояние жертвы, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием гнева, решил убить мужчину, с которым вместе распивал спиртное.
Пока мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, лежал и не мог себя защитить, обвиняемый подошел к нему и нанес не менее шести преднамеренных ударов обухом топора по голове.
Потерпевшему были причинены тяжелые, опасные для жизни телесные повреждения, включая открытый перелом височной области черепа с левой стороны головы, переломы костей носа, верхней и нижней челюстей, а также кровоизлияния в мозг. В результате полученных травм смерть мужчины наступила на месте происшествия.
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении.
Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.
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