Осознавая беспомощное состояние жертвы, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием гнева, решил убить мужчину, с которым вместе распивал спиртное.

Пока мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, лежал и не мог себя защитить, обвиняемый подошел к нему и нанес не менее шести преднамеренных ударов обухом топора по голове.

Потерпевшему были причинены тяжелые, опасные для жизни телесные повреждения, включая открытый перелом височной области черепа с левой стороны головы, переломы костей носа, верхней и нижней челюстей, а также кровоизлияния в мозг. В результате полученных травм смерть мужчины наступила на месте происшествия.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении.

Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.