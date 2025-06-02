Бывший командующий НВС оценил удар Украины по российским военным аэродромам

Проведенная Украиной операция произвела на Маклакова положительное впечатление, поскольку, по его словам, она показала, что "если голова на месте, можно придумать очень многое".

"Добиться того, чтобы дроны были доставлены далеко за пределы Украины и запущены с грузовиков, чтобы с минимальными затратами уничтожить бомбардировщики, стоящие миллионы - это действительно умно спланировано. Честь и хвала тем, кто работал над этой операцией", - отметил эксперт.

В то же время Маклаковс не считает, что российская авиация, используемая для ударов по Украине, сейчас серьезно пострадала, поскольку у России по-прежнему достаточно самолетов, в том числе стратегических бомбардировщиков. "Правда, стратегический бомбардировщик - это очень дорогая машина. Это цель, которую любой хотел бы уничтожить в арсенале агрессора", - добавил он.

Несмотря на высокую эффективность дронов, эксперт считает, что сама по себе эта операция в данный момент не изменит ход войны.