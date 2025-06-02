Бывший командующий НВС оценил удар Украины по российским военным аэродромам

Операция "Паутинa", в ходе которой украинские дроны в воскресенье, 1 июня, нанесли удары по нескольким военным аэродромам в России, не остановит войну. Об этом заявил бывший командующий Национальными вооружнными силами Латвии и экс-посол в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаковс. Вместе с тем он подчеркнул, что в будущем следует ожидать новых подобных операций против военных объектов агрессора.
Проведенная Украиной операция произвела на Маклакова положительное впечатление, поскольку, по его словам, она показала, что "если голова на месте, можно придумать очень многое".
"Добиться того, чтобы дроны были доставлены далеко за пределы Украины и запущены с грузовиков, чтобы с минимальными затратами уничтожить бомбардировщики, стоящие миллионы - это действительно умно спланировано. Честь и хвала тем, кто работал над этой операцией", - отметил эксперт.
В то же время Маклаковс не считает, что российская авиация, используемая для ударов по Украине, сейчас серьезно пострадала, поскольку у России по-прежнему достаточно самолетов, в том числе стратегических бомбардировщиков. "Правда, стратегический бомбардировщик - это очень дорогая машина. Это цель, которую любой хотел бы уничтожить в арсенале агрессора", - добавил он.
Несмотря на высокую эффективность дронов, эксперт считает, что сама по себе эта операция в данный момент не изменит ход войны.
По его мнению, реакция России будет похожа на прежние - удары по инфраструктуре и производственным объектам, а также ночные бомбардировки с целью морального и психологического давления на украинское общество.
Маклакову трудно сказать, была ли операция приурочена к намеченным на понедельник, 2 июня, переговорам Украины и России в Стамбуле. Он подчеркнул, что подобные операции требуют месяцев подготовки, и несколько месяцев назад дата переговоров еще не была известна. "Операция планировалась достаточно долго. Возможно, это совпадение", – рассуждает эксперт.
Он также выразил мнение, что в дальнейшем мы увидим все больше подобных операций Украины против военных объектов России, так как стране необходимо защищаться, и дроны действительно позволяют добиваться ощутимых результатов.
Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине территории России, в том числе в Сибири, где базируются бомбардировщики.
Атака была осуществлена с территории России - дроны запускались с грузовиков.
По данным СБУ, были поражены 41 самолнт, включая A-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
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