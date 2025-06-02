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Наводнение в Латгале и Видземе: фермеры призывают объявить чрезвычайную ситуацию

Наводнение

Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) в ответ на призыв Латвийской федерации крестьян и других своих членов обратится к Министерству земледелия с просьбой созвать заседание группы по кризисному управлению, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в пострадавших от наводнения Видземе и Латгале, сообщили агентству LETA в организации.

Письмо в министерство LOSP направит в ближайшие дни.

LOSP подчеркивает, что были затоплены обширные сельские территории, что уничтожило будущий урожай.

Как заявил председатель LOSP Гунтис Гутманис, в пострадавших от затопления регионах сложилась кризисная ситуация, и фермеры нуждаются в поддержке, чтобы продолжать работу и спасти урожай, который еще не уничтожен.

Сейчас фермеры делают все возможное, чтобы как можно быстрее отправиться от наводнения, но важно привлечь к решению ситуации правительство.

"Еще несколько дней назад мы смотрели на меняющиеся погодные условия с осторожностью, но с надеждой, что они улучшатся. Однако некоторые латвийские фермеры уже пострадали от затопления. Это как приговор урожаю и той работе, которую фермеры проделали до сих пор. К сожалению, урожая в этих районах не будет", - сказал Гутманис.

LOSP просит фермеров присылать в Службу поддержки села фото- и видеоматериалы о причиненном дождями ущербе, чтобы своевременно зафиксировать информацию об ущербе и потерях.

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