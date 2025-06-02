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Видео На Вантовом мосту троллейбус врезался в машину аварийной службы

Фото статьи

Утром в понедельник, 2 июня, на Вантовом мосту в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса компании Rīgas satiksme и транспортного средства аварийной службы, сообщил канал Sadursme, собирающий информацию очевидцев в соцсетях.

Троллейбус, курсирующий по маршруту № 25 (улица Бривибас - Ильгюциемс), врезался в стоявший автомобиль аварийной службы. В результате инцидента повреждена передняя часть троллейбуса. На месте происшествия работали оперативные службы, движение на мосту было затруднено.

Точные причины аварии пока неизвестны. Как пояснили в компании Rīgas satiksme, в результате инцидента пострадавших нет.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет городскими парковками. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

В 2023 году Rīgas satiksme работало с оборотом в 184,044 миллиона евро, а прибыль предприятия составила 1,838 миллиона евро.

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