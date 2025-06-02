Сколько партии потратили на предвыборную агитацию? Отвечает KNAB

Лидерами по размеру потраченных средств являются "Латвия на первом месте" и "Новое Единство".

"Латвия на первом месте" заключила договоры на сумму 347 389 евро, "Новое Единство" - на 236 776 евро, Латвийская зеленая партия - на 191 290 евро, Союз зеленых и крестьян - на 152 885 евро, "Объединенный список" - на 142 654 евро, "За стабильность" - на 137 012 евро, "Для развития Латвии" - на 136 093 евро, "Платформа 21" - на 110 910 евро, "Прогрессивные" - на 96 817 евро, а Национальное объединение - на 84 055 евро. Остальные партии заключили договоры на меньшие суммы.

В период предвыборной агитации для всех политических партий и их объединений установлен лимит финансовых средств, которые они могут расходовать на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и дарения. Лимиты расходов не распространяются на расходы на изготовление рекламы или планирование кампании.