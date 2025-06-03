Обмен пленными и телами

Как и после первого раунда переговоров, единственным конкретным итогом встречи стали договоренности по гуманитарным вопросам. Обе делегации подтвердили, что договорились о новом масштабном обмене военнопленными по формуле "всех на всех". Он коснется двух категорий — молодых людей младше 25 лет, тяжелобольных и тяжелораненых.

Мединский назвал обмен "самым крупномасштабным" с начала войны, уточнив, то это "гуманитарный жест" с российской стороны. По его словам, под обмен могут попасть больше 1000 человек.

Стороны также договорились об обмене телами погибших военных — по словам Умерова, речь идет о формате "6000 на 6000". У Мединского была другая версия: он утверждает, что на следующей неделе Россия "в одностороннем порядке" передаст украинской стороне шесть тысяч "замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров", чтобы их могли "по-человечески похоронить".

"Я не знаю, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем. Пока этого мы не знаем", — сказал Мединский.

Российская делегация Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

И Украина, и Россия не отчитываются о масштабе своих потерь. В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил о более чем 45 тысячах погибших украинских военных. Российские чиновники не делали официальных заявлений о числе погибших уже много месяцев.