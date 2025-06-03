Вечером в понедельник произошел сбой в системе выборов

С подобной проблемой столкнулись практически все муниципалитеты, и нынешняя ситуация ясно показывает: в будущем комплектовать команды сотрудников избирательных участков будет все сложнее, считает он.

Председатель Рижской городской избирательной комиссии в этот день посетил три участка, где не наблюдал большого наплыва избирателей, однако количество голосовавших "на глаз" казалось чуть выше среднего по сравнению с другими выборами.

Вместе с тем в понедельник также произошли инциденты: в Пардаугаве на двух участках были получены сообщения об угрозах минирования. Оба случая переданы в Государственную полицию. Звиедрис отметил, что подробностей не знает, однако работа участков была нарушена лишь кратковременно.

"На поток избирателей это никак не повлияло, и сведений о том, чтобы из-за этого кого-то из голосующих попросили бы перейти на другой участок, нет", - сообщил он.

Руководитель комиссии выразил надежду, что неполадки будут оперативно устранены и работа сможет продолжаться в нормальном режиме.

Звиедрис также предположил, что и по завершении выборов результатов, возможно, придется ждать дольше обычного.

Агентство LETA ранее сообщало, что предварительное голосование на муниципальных выборах началось во второй половине понедельника на 948 избирательных участках по всей Латвии.

Основной день муниципальных выборов - первая суббота июня.