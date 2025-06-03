Вечером в понедельник произошел сбой в системе выборов

В понедельник вечером была нарушена работа системы муниципальных выборов, сообщил агентству LETA председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис.
Он подчеркнул, что еще ранее высказывал опасения о готовности выборной системы, которые, к сожалению, подтвердились.
В понедельник в 20:00 завершился первый день предварительного голосования, однако до сих пор нет данных об активности избирателей за этот день. Звиедрис пояснил, что причина этому - сбой в работе выборной системы.
"Возможно, какая-то небольшая самоуправленческая единица и успела передать данные об активности избирателей, однако я точно знаю, что Рига не единственная, у которой не получилось отправить информацию", - уточнил председатель комиссии.
Он также подчеркнул, что существует высокая вероятность, что ряд муниципалитетов вообще не сможет сегодня передать необходимые данные, так как неизвестно, когда работа системы будет восстановлена.
Звиедрис отметил, что сотрудники избирательных участков не намерены ждать восстановления системы всю ночь, так как завтра утром им вновь предстоит работать. Если сегодня данные технически не удалось ввести в систему, это будет сделано завтра.
"Есть ощущение небольшого дежавю: несколько лет назад, когда впервые запускался электронный онлайн-регистр избирателей, также случались подобные сбои, вызванные перегрузкой системы", - сказал Звиедрис, особо отметив, что чаще всего неполадки возникали при открытии и закрытии избирательных участков.
С подобной проблемой столкнулись практически все муниципалитеты, и нынешняя ситуация ясно показывает: в будущем комплектовать команды сотрудников избирательных участков будет все сложнее, считает он.
Председатель Рижской городской избирательной комиссии в этот день посетил три участка, где не наблюдал большого наплыва избирателей, однако количество голосовавших "на глаз" казалось чуть выше среднего по сравнению с другими выборами.
Вместе с тем в понедельник также произошли инциденты: в Пардаугаве на двух участках были получены сообщения об угрозах минирования. Оба случая переданы в Государственную полицию. Звиедрис отметил, что подробностей не знает, однако работа участков была нарушена лишь кратковременно.
"На поток избирателей это никак не повлияло, и сведений о том, чтобы из-за этого кого-то из голосующих попросили бы перейти на другой участок, нет", - сообщил он.
Руководитель комиссии выразил надежду, что неполадки будут оперативно устранены и работа сможет продолжаться в нормальном режиме.
Звиедрис также предположил, что и по завершении выборов результатов, возможно, придется ждать дольше обычного.
Агентство LETA ранее сообщало, что предварительное голосование на муниципальных выборах началось во второй половине понедельника на 948 избирательных участках по всей Латвии.
Основной день муниципальных выборов - первая суббота июня.
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