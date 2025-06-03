Генпрокурор: необдуманная реформа пенсий может лишить прокуратуру 40% сотрудников

Если будет реализована непродуманная реформа пенсионного обеспечения по выслуге лет, прокуратуру могут покинуть до 40% прокуроров, и работа ведомства окажется парализованной. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил журналистам генеральный прокурор Юрис Стуканс.
По словам Стуканса, ежегодно кто-то из прокуроров уходит на пенсию, и в целом в этом нет ничего трагического. Однако грядущие изменения в правилах назначения пенсий за выслугу лет могут привести к серьезным последствиям, поскольку "прокуроры, к сожалению, не верят, что их права не будут ограничены".
Если ситуация с пенсиями за выслугу лет и дальше будет столь неопределенной и "шаткой", то очень многие прокуроры могут принять решение об уходе. По расчетам, сделанным ведомством Стуканса, при "необдуманной реформе" уйти может порядка 40% прокуроров. "40% прокуроров уже сегодня могут встать и уйти, если реформа будет непродуманной", - подчеркнул он.
Стуканс обратился к министру финансов Арвилсу Ашераденсу ("Новое Единство") и Госканцелярии с просьбой "открыто и своевременно" разъяснить прокурорам планируемые изменения. "Мы согласны с тем, что изменения необходимы, но если уйдут 40% сотрудников, работа прокуратуры будет полностью парализована", - пояснил генеральный прокурор.
Ранее уже сообщалось, что министр финансов намерен в этом году выступить с предложением увеличить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Ашераденс в начале мая пояснил Латвийскому радио, что пенсионный возраст по старости за последние годы был увеличен на пять лет - до 65 лет, тогда как возраст выхода на пенсию по выслуге лет не изменился.
Осенью министр предложит каждый год увеличивать пенсионный возраст по выслуге лет минимум на шесть месяцев. Такое повышение может длиться от двух с половиной до трех лет.
По мнению Ашераденса, нынешняя ситуация несправедлива по отношению к остальным жителям Латвии, поскольку возраст выхода на пенсию по выслуге лет не меняется. Министр финансов убежден, что повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет поможет также решить проблему нехватки рабочей силы на рынке труда.
Вопрос реформирования системы пенсий по выслуге лет политики поднимают уже много лет, однако реальные изменения так и не произошли - в первую очередь из-за активного сопротивления работников соответствующих отраслей и их постоянных предупреждений о массовом уходе сотрудников с работы.
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