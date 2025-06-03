Генпрокурор: необдуманная реформа пенсий может лишить прокуратуру 40% сотрудников

По словам Стуканса, ежегодно кто-то из прокуроров уходит на пенсию, и в целом в этом нет ничего трагического. Однако грядущие изменения в правилах назначения пенсий за выслугу лет могут привести к серьезным последствиям, поскольку "прокуроры, к сожалению, не верят, что их права не будут ограничены".

Если ситуация с пенсиями за выслугу лет и дальше будет столь неопределенной и "шаткой", то очень многие прокуроры могут принять решение об уходе. По расчетам, сделанным ведомством Стуканса, при "необдуманной реформе" уйти может порядка 40% прокуроров. "40% прокуроров уже сегодня могут встать и уйти, если реформа будет непродуманной", - подчеркнул он.

Стуканс обратился к министру финансов Арвилсу Ашераденсу ("Новое Единство") и Госканцелярии с просьбой "открыто и своевременно" разъяснить прокурорам планируемые изменения. "Мы согласны с тем, что изменения необходимы, но если уйдут 40% сотрудников, работа прокуратуры будет полностью парализована", - пояснил генеральный прокурор.