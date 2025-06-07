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Онлайн Голосование на выборах завершено: начался подсчет голосов; известны данные экзитполов

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7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Сегодня решается, кто будет управлять городами и краями Латвии следующие четыре года. Как проходят выборы, какие результаты прогнозируются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.

 

Участки для голосования по всей Латвии будут работать до 20:00 субботы, 7 июня. Голосовать можно лишь один раз - на любом участке того самоуправления, в котором вы задекларированы.

В Риге на выборах представлены 16 списков:

  1. "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК);
  2. "Согласие";
  3. "Самоуважение", "Народ. Земля. Государственность";
  4. Социалистическая партия Латвии;
  5. Латвийская партия возрождения;
  6. "Новое Единство";
  7. "Партия центра";
  8. "Прогрессивные";
  9. "Латвия на первом месте";
  10. "Для развития Латвии";
  11. Новая консервативная партия;
  12. "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши";
  13. Нацобъединение;
  14. "Объединенный список";
  15. "Платформа 21";
  16. "Стабильности!".

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