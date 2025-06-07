Онлайн Подсчет голосов: первые результаты и технические проблемы

Прошло 7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Теперь начался подсчет голосов, в ходе которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) столкнулись с техническими проблемами. Как прошли выборы, какие результаты ожидаются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.
Уже известные результаты можно увидеть на этой карте
Автоматическая система подсчета голосов не сработала, из-за чего результаты приходится считать вручную. ЦИК обещает, что результаты будут известны к 13:00, а политики уже призывают к отставкам в руководстве ЦИК и VDAA.
В Риге на выборах были представлены 16 списков:
- "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК);
- "Согласие";
- "Самоуважение", "Народ. Земля. Государственность";
- Социалистическая партия Латвии;
- Латвийская партия возрождения;
- "Новое Единство";
- "Партия центра";
- "Прогрессивные";
- "Латвия на первом месте";
- "Для развития Латвии";
- Новая консервативная партия;
- "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши";
- Нацобъединение;
- "Объединенный список";
- "Платформа 21";
- "Стабильности!".
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