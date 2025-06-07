Онлайн Подсчет голосов: первые результаты и технические проблемы

Прошло 7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Теперь начался подсчет голосов, в ходе которого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) столкнулись с техническими проблемами. Как прошли выборы, какие результаты ожидаются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.