За первые два дня на выборах проголосовали 3,51% избирателей

На данный момент наибольшая активность зафиксирована в Риге, где за понедельник и вторник проголосовали уже 4,48% избирателей. Следом за столицей по уровню активности идет Видземе - 3,59% проголосовавших, затем Латгале - 3,07%, Земгале - 2,63%, а наименьшая явка пока отмечается в Курземе - лишь 2,58%.

Если смотреть на отдельные самоуправления, наивысшая активность сейчас наблюдается в Алуксненском крае - здесь уже проголосовали 5,27% избирателей. Далее следуют Адажский край - 4,81%, Саулкрастский - 4,68%, Валкский - 4,59% и Рига - 4,48%.

Досрочное голосование будет продолжаться и дальше, всю эту рабочую неделю:

в среду, 4 июня, участки будут открыты с 17:00 до 20:00 в четверг, 5 июня - с 8:00 до 11:00 в пятницу, 6 июня - с 12:00 до 15:00.

Основной день выборов назначен на субботу.

Кроме того, до полудня субботы те жители Латвии, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно добраться до избирательного участка в основной день голосования, могут подать заявку на голосование по месту нахождения - например, дома. На этих выборах впервые организовано и выездное голосование.

Фото: Досрочное голосование на местных выборах