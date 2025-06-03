За первые два дня на выборах проголосовали 3,51% избирателей

За два дня досрочного голосования на выборах самоуправлений Латвии предварительно проголосовали 3,51% избирателей - всего 48 346 человек, сообщает Центральная избирательная комиссия (CVK).
На данный момент наибольшая активность зафиксирована в Риге, где за понедельник и вторник проголосовали уже 4,48% избирателей. Следом за столицей по уровню активности идет Видземе - 3,59% проголосовавших, затем Латгале - 3,07%, Земгале - 2,63%, а наименьшая явка пока отмечается в Курземе - лишь 2,58%.
Если смотреть на отдельные самоуправления, наивысшая активность сейчас наблюдается в Алуксненском крае - здесь уже проголосовали 5,27% избирателей. Далее следуют Адажский край - 4,81%, Саулкрастский - 4,68%, Валкский - 4,59% и Рига - 4,48%.
Досрочное голосование будет продолжаться и дальше, всю эту рабочую неделю:
в среду, 4 июня, участки будут открыты с 17:00 до 20:00
в четверг, 5 июня - с 8:00 до 11:00
в пятницу, 6 июня - с 12:00 до 15:00.
Основной день выборов назначен на субботу.
Кроме того, до полудня субботы те жители Латвии, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно добраться до избирательного участка в основной день голосования, могут подать заявку на голосование по месту нахождения - например, дома. На этих выборах впервые организовано и выездное голосование.
Фото: Досрочное голосование на местных выборах
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