Отменили обязательную повторную проверку квартирных счетчиков воды

До настоящего времени действующие правила предусматривали, что механические счетчики потребления воды должны проходить повторную верификацию каждые четыре года, а электромагнитные и ультразвуковые - каждые шесть лет.

В соответствии с принятыми изменениями в правилах метрологического контроля измерительных приборов владельцы квартир в многоквартирных домах теперь смогут использовать счетчики воды без обязательной повторной проверки и без конкретного срока действия. Эта мера позволит снизить как административную нагрузку, так и связанные с ней расходы для владельцев квартир.

При этом обязательная регулярная проверка сохранится для тех счетчиков, которые установлены в других местах - например, на входах в многоквартирные дома, в колодцах или иных местах за пределами отдельных квартир.