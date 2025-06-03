Отменили обязательную повторную проверку квартирных счетчиков воды

Во вторник, 3 июня, латвийское правительство приняло решение, согласно которому повторная обязательная проверка (верификация) счетчиков воды в квартирах многоквартирных домов больше не потребуется. Министерство экономики пришло к выводу, что действовавший до сих пор порядок проверок был формальным и не приносил ожидаемого эффекта, сообщает LSM.lv.
До настоящего времени действующие правила предусматривали, что механические счетчики потребления воды должны проходить повторную верификацию каждые четыре года, а электромагнитные и ультразвуковые - каждые шесть лет.
В соответствии с принятыми изменениями в правилах метрологического контроля измерительных приборов владельцы квартир в многоквартирных домах теперь смогут использовать счетчики воды без обязательной повторной проверки и без конкретного срока действия. Эта мера позволит снизить как административную нагрузку, так и связанные с ней расходы для владельцев квартир.
При этом обязательная регулярная проверка сохранится для тех счетчиков, которые установлены в других местах - например, на входах в многоквартирные дома, в колодцах или иных местах за пределами отдельных квартир.
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