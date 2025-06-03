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ВИДЕО Спецоперация СБУ повредила опоры Крымского моста

Крымский мост

В результате новой специальной операции, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ), под водой были подорваны опоры Крымского моста, в результате чего сооружение сейчас находится в аварийном состоянии. Об этом во вторник, 3 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

"Операция продолжалась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного сооружения, а сегодня, в 4:44 утра, была активирована первая взрывчатка. При этом среди гражданского населения никто не пострадал", - говорится в официальном заявлении ведомства.

"Опоры моста, находящиеся ниже уровня воды, серьезно повреждены. Для этого потребовалось 1100 килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В настоящий момент мост фактически является аварийным", - уточнили в СБУ.

Председатель СБУ Василий Малюк лично курировал ход операции и координировал ее планирование.

"Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды наносили удары по Крымскому мосту - в 2022 и 2023 годах. Сегодня мы продолжили эту традицию, но уже под водой", - отметил Малюк.

"На территории нашей страны не место незаконным российским объектам. Поэтому Крымский мост является абсолютно легитимной целью, особенно с учетом того, что противник использовал его как важнейшую логистическую артерию для снабжения своих войск. Крым - это Украина, и любая форма оккупации встретит наш жесткий ответ", - подчеркнул глава СБУ.

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