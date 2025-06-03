Латвия избрана в Совет Безопасности ООН

Во вторник, 3 июня, страны Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за избрание Латвии в Совет Безопасности ООН на 2026-2027 гг.
Латвия претендовала на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН и осталась единственным кандидатом от Восточноевропейской группы.
До 31 января Латвия конкурировала с Черногорией, однако та решила отозвать свою кандидатуру.
В нынешних выборах кандидатами выступали: Латвия - от Восточноевропейской группы, Конго и Либерия - от Африканской группы, Колумбия - от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Бахрейн - от Азиатско-Тихоокеанской группы.
Для избрания в Совет Безопасности ООН Латвии необходимо было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН, или 129 из 193 голосов.
Министерство иностранных дел отмечает, что до сегодняшнего дня Латвия оставалась одной из двух стран - членов Европейского союза, которые ранее ни разу не входили в состав Совета Безопасности ООН. Второй такой страной является Кипр.
МИД подчеркивает, что одной из главных причин, по которым Латвия стремилась получить место в Совете Безопасности, является агрессия России против Украины. Латвия убеждена, что исход этой агрессии в значительной степени повлияет и на будущее самой ООН.
Латвия будет выступать за сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом с целью укрепления устойчивости, содействия долгосрочному миру и безопасности, достижения устойчивого развития и обеспечения того, чтобы никто не остался в стороне.
Латвия считает, что предотвращение конфликтов, защита гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов и мирное разрешение споров должны и впредь оставаться главными приоритетами ООН - в том числе посредством медиации и миротворчества.
Латвия выступает за повышение ответственности, согласованности и открытости Совета Безопасности ООН. Латвия поддерживает реформу Совета, чтобы повысить его эффективность в решении международных проблем.
Латвия защищает международный правовой порядок. Она выступает за привлечение к ответственности нарушителей международного права и за борьбу с безнаказанностью как необходимое условие справедливого и устойчивого мира.
Латвия признает срочную необходимость ответственных действий для достижения Целей устойчивого развития. Повышение долгосрочной устойчивости особенно важно в условиях растущего климатического кризиса и повышения уровня моря.
Латвия продолжит активно работать в многосторонней системе для укрепления солидарности и совместных усилий, поддерживая уязвимые группы населения и развивающиеся страны, на которые влияет политическая и социальная напряженность, бедность, экологические и связанные с доступом к воде вызовы.
Латвия, которая уже долгое время выступает за гендерное равенство, продвижение образования и участия женщин, высоко оценивает ключевую роль программы "Женщины, мир и безопасность" в обеспечении международного мира и устойчивого развития. Латвия продолжит отстаивать права женщин, в том числе оказывать поддержку жертвам сексуального насилия в условиях вооружённых конфликтов.
Латвия считает, что сокращение цифрового неравенства между странами, городами и сельскими регионами, между полами и возрастными группами - ключ к устойчивости и равным возможностям для всех. Латвия продолжит активно участвовать в решении вопросов безопасности в цифровом и информационном пространстве, включая сферу искусственного интеллекта.
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