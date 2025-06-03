Латвия избрана в Совет Безопасности ООН

Латвия считает, что предотвращение конфликтов, защита гражданского населения в условиях вооруженных конфликтов и мирное разрешение споров должны и впредь оставаться главными приоритетами ООН - в том числе посредством медиации и миротворчества.

Латвия выступает за повышение ответственности, согласованности и открытости Совета Безопасности ООН. Латвия поддерживает реформу Совета, чтобы повысить его эффективность в решении международных проблем.

Латвия защищает международный правовой порядок. Она выступает за привлечение к ответственности нарушителей международного права и за борьбу с безнаказанностью как необходимое условие справедливого и устойчивого мира.

Латвия признает срочную необходимость ответственных действий для достижения Целей устойчивого развития. Повышение долгосрочной устойчивости особенно важно в условиях растущего климатического кризиса и повышения уровня моря.

Латвия продолжит активно работать в многосторонней системе для укрепления солидарности и совместных усилий, поддерживая уязвимые группы населения и развивающиеся страны, на которые влияет политическая и социальная напряженность, бедность, экологические и связанные с доступом к воде вызовы.

Латвия, которая уже долгое время выступает за гендерное равенство, продвижение образования и участия женщин, высоко оценивает ключевую роль программы "Женщины, мир и безопасность" в обеспечении международного мира и устойчивого развития. Латвия продолжит отстаивать права женщин, в том числе оказывать поддержку жертвам сексуального насилия в условиях вооружённых конфликтов.

Латвия считает, что сокращение цифрового неравенства между странами, городами и сельскими регионами, между полами и возрастными группами - ключ к устойчивости и равным возможностям для всех. Латвия продолжит активно участвовать в решении вопросов безопасности в цифровом и информационном пространстве, включая сферу искусственного интеллекта.