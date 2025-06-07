ВСУ сообщили о сбитом российском истребителе Су-35

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в ходе успешной операции воздушных сил в Курском секторе был сбит российский истребитель Су-35", - говорится в официальном сообщении.

Со стороны России официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В Telegram-канале "Воевода вещает", который ведут действующие пилоты ВКС России, прокомментировали кратко: "Все нормально. Все живы".

"Потерян Су-35С в Курской области. Летчик спасен", - подтвердил другой блогер, связанный с российскими ВКС, сообщает Русская служба BBC.