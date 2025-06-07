Фото У Латвийской лютеранской церкви новый епископ

Ранее на должность лютеранского архиепископа были выдвинуты четыре кандидата: Грантс, декан Пилтенского округа Карлис Ирбе, декан прихода Старой Св. Гертруды в Риге Кристс Калниньш и декан Икшкильского округа Дзинтарс Лаугалис.

рантс родился в 1974 году в Салдусе, крещен и рукоположен в 1994 году в приходе Св. Иоанна в Салдусе.

В 2000 году он был направлен на службу в старую церковь Св. Гертруды в Риге. Рукоположен в епископы в 2022 году.

С 1993 по 1994 год Грантс был следователем по уголовным делам в следственном отделе полиции города Салдус, а с 1998 по 2001 год работал старшим инспектором в офисе Интерпола в Латвии.

Он имеет степень бакалавра права, полученную в Латвийской полицейской академии, а также квалификацию юриста. Также Грантс получил степень магистра теологии на Теологическом факультете Латвийского университета.

Нынешний глава LELB Янис Ванагс служит архиепископом уже более 30 лет и планирует уйти на пенсию.