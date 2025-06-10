Россия атаковала Украину с помощью 315 беспилотников

"В целом в ночь на 10 июня противник нанес удар посредством 322 средств воздушного нападения: ударными летательными аппаратами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различного типа из Курска, Шаталова, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска; двумя баллистическими ракетами КН-23 из Воронежской области, пятью крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской области", - говорится в сообщении ВВС.

Украинские системы противовоздушной обороны сбили 213 беспилотников и все ракеты, местоположение 64 беспилотников было потеряно.

Авиаудар отражали силами авиации, зенитно-ракетными войсками, средствами радиоэлектронной борьбы и подразделениями беспилотных систем, а также мобильными боевыми группами Сил обороны Украины. Основной целью удара была столица Украины Киев.

Дроны и ракеты поразили 11 объектов, обломки упали на 16 объектов.

Как передает BBC, в результате ночной российской атаки на Киев погибла женщина. Всего пострадали шесть человек, сообщил глава киевской администрации Тимур Ткаченко. В Одессе, по данным местных властей, погибли два человека.