Россия атаковала Украину с помощью 315 беспилотников

В ночь на вторник, 10 июня, Россия выпустила по Украине 315 ударных беспилотников и имитаторов различного типа, а также семь ракет, сообщает пресс-служба ВВС Украины.
"В целом в ночь на 10 июня противник нанес удар посредством 322 средств воздушного нападения: ударными летательными аппаратами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различного типа из Курска, Шаталова, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска; двумя баллистическими ракетами КН-23 из Воронежской области, пятью крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской области", - говорится в сообщении ВВС.
Украинские системы противовоздушной обороны сбили 213 беспилотников и все ракеты, местоположение 64 беспилотников было потеряно.
Авиаудар отражали силами авиации, зенитно-ракетными войсками, средствами радиоэлектронной борьбы и подразделениями беспилотных систем, а также мобильными боевыми группами Сил обороны Украины. Основной целью удара была столица Украины Киев.
Дроны и ракеты поразили 11 объектов, обломки упали на 16 объектов.
Как передает BBC, в результате ночной российской атаки на Киев погибла женщина. Всего пострадали шесть человек, сообщил глава киевской администрации Тимур Ткаченко. В Одессе, по данным местных властей, погибли два человека.
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