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Видео Украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод

Украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод

В ночь на среду, 11 июня, украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, расположенный в городе Котовск, сообщают российские Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что над городом было слышно не менее 15 взрывов, сработала воздушная тревога.

Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара пока нет.

Тамбовский пороховой завод производит порох, а также боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии, в том числе для гранатометов, минометов и танков. Предприятие, находящееся под международными санкциями с 2023 года, также выпускает компоненты для взрывчатых веществ.

Украинские дроны уже атаковали это предприятие ранее - в ноябре 2023 года, в июле 2024 года и в январе этого года.

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