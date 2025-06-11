Видео Украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод

Местные жители сообщают, что над городом было слышно не менее 15 взрывов, сработала воздушная тревога.

Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара пока нет.

Тамбовский пороховой завод производит порох, а также боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии, в том числе для гранатометов, минометов и танков. Предприятие, находящееся под международными санкциями с 2023 года, также выпускает компоненты для взрывчатых веществ.

Украинские дроны уже атаковали это предприятие ранее - в ноябре 2023 года, в июле 2024 года и в январе этого года.

💥 Russia: Kotovsky Gunpowder Plant in Tambov region blew up after Ukrainian drone strikes. Secondary detonations ongoing. pic.twitter.com/77HUjaaAaj — Igor Sushko (@igorsushko) June 11, 2025