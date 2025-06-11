Видео Украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод

В ночь на среду, 11 июня, украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, расположенный в городе Котовск, сообщают российские Telegram-каналы.
Местные жители сообщают, что над городом было слышно не менее 15 взрывов, сработала воздушная тревога.
Информации о разрушениях и пострадавших в результате удара пока нет.
Тамбовский пороховой завод производит порох, а также боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии, в том числе для гранатометов, минометов и танков. Предприятие, находящееся под международными санкциями с 2023 года, также выпускает компоненты для взрывчатых веществ.
Украинские дроны уже атаковали это предприятие ранее - в ноябре 2023 года, в июле 2024 года и в январе этого года.
💥 Russia: Kotovsky Gunpowder Plant in Tambov region blew up after Ukrainian drone strikes. Secondary detonations ongoing. pic.twitter.com/77HUjaaAaj— Igor Sushko (@igorsushko) June 11, 2025
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