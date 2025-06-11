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Министр Берзиня объявила об отставке

Обновлено 11 июня 2025, 12:52
Инга Берзиня

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку - об этом в среду, 11 июня, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Берзиня уведомила об этом Силиню в среду, и премьер-министр приняла ее отставку.

Силиня сообщила о решении Берзини в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

По словам премьер-министра, Берзиня первой предприняла активные действия после проблем на выборах и отстранила главу Государственного агентства цифрового развития (VDAA). По словам Силини, Берзиня сразу же начала выяснять, как в ходе избирательного процесса возникли технические неполадки.

Самое главное для Силини сейчас - чтобы к следующим выборам, то есть к выборам в Сейм 2026 года, все было в полном порядке и подобная ситуация больше не повторилась.

Премьер-министр подчеркнула, что Берзиня - опытный политик и пошла на такой шаг, учитывая, что она отвечает за техническую сторону выборов, в том числе и за VDAA. Также Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.

Силиня еще раз выразила благодарность всем, кто принимал участие в выборах, а также неоднократно указала на то, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому она также приветствует заявление об отставке главы ЦИК Кристине Саулите. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.

После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.

Премьер-министр указала, что вопрос о назначении нового министра окружающей среды, природных ресурсов и охраны окружающей среды пока преждевременный, он будет решен, когда Берзиня уйдет в отставку. "Затем мы рассмотрим этот вопрос в правлении "Нового Единства", а также в коалиции", - сказала Силиня, добавив, что необходимо время для официального принятия отставки министра.

Как сообщалось, при подсчете голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.

В настоящее время ведется служебная проверка проблем с подсчетом голосов, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

В этот же день в отставку ушла и председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

Об этом она заявила в среду на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

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Комиссия оценивала результаты последних муниципальных выборов, которые были омрачены техническими проблемами.

В ходе заседания Саулите заявила, что в избирательный процесс были внесены новые моменты, которые были оценены положительно, например, выездные участки, а также то, что предварительное голосование проходило в течение пяти дней.

"Явка на этих выборах очень выросла", - сказала Саулите.

По ее мнению, ЦИК в целом проделала отличную работу.

"Как мы знаем, второй момент, который прописан в законе, заключается в том, что за системы отвечает Государственное агентство цифрового развития", - сказала Саулите, отметив, что в сфере ответственности VDAA был ряд проблем.

Она также указала, что в ночь выборов было очень сложно получить информацию от VDAA.

"Я беру на себя ответственность за то, что находится в моей компетенции", - заявила Саулите, отметив, что теперь на нее "сваливают чужие неудачи".

Она также заявила, что у нее "нет политической поддержки" и поэтому она и приняла решение уйти.

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и в ночь на воскресенье, сопровождался техническими проблемами. Сбои в работе избирательных участков возникали также и в течение недели, когда проходило досрочное голосование.

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