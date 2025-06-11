Министр Берзиня объявила об отставке

После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.

Премьер-министр указала, что вопрос о назначении нового министра окружающей среды, природных ресурсов и охраны окружающей среды пока преждевременный, он будет решен, когда Берзиня уйдет в отставку. "Затем мы рассмотрим этот вопрос в правлении "Нового Единства", а также в коалиции", - сказала Силиня, добавив, что необходимо время для официального принятия отставки министра.

Как сообщалось, при подсчете голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.

В настоящее время ведется служебная проверка проблем с подсчетом голосов, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

В этот же день в отставку ушла и председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

Об этом она заявила в среду на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Комиссия оценивала результаты последних муниципальных выборов, которые были омрачены техническими проблемами.