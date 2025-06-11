Министр Берзиня объявила об отставке

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку - об этом в среду, 11 июня, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Берзиня уведомила об этом Силиню в среду, и премьер-министр приняла ее отставку.
Силиня сообщила о решении Берзини в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
По словам премьер-министра, Берзиня первой предприняла активные действия после проблем на выборах и отстранила главу Государственного агентства цифрового развития (VDAA). По словам Силини, Берзиня сразу же начала выяснять, как в ходе избирательного процесса возникли технические неполадки.
Самое главное для Силини сейчас - чтобы к следующим выборам, то есть к выборам в Сейм 2026 года, все было в полном порядке и подобная ситуация больше не повторилась.
Премьер-министр подчеркнула, что Берзиня - опытный политик и пошла на такой шаг, учитывая, что она отвечает за техническую сторону выборов, в том числе и за VDAA. Также Силиня призвала дождаться официального комментария самой Берзини.
Силиня еще раз выразила благодарность всем, кто принимал участие в выборах, а также неоднократно указала на то, что действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время выборов были неадекватными, поэтому она также приветствует заявление об отставке главы ЦИК Кристине Саулите. Силиня надеется, что и другие причастные лица оценят свою ответственность.
После ухода с должности министра у Берзини будет возможность стать депутатом Сейма, так как она была избрана на выборах в 14-й Сейм. Если Берзиня примет такое решение, Гиртс Валдис Кристовскис ("Новое Единство") потеряет свой депутатский мандат.
Премьер-министр указала, что вопрос о назначении нового министра окружающей среды, природных ресурсов и охраны окружающей среды пока преждевременный, он будет решен, когда Берзиня уйдет в отставку. "Затем мы рассмотрим этот вопрос в правлении "Нового Единства", а также в коалиции", - сказала Силиня, добавив, что необходимо время для официального принятия отставки министра.
Как сообщалось, при подсчете голосов на местных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье возникли технические проблемы. Проблемы на избирательных участках в связи с техническими неполадками возникали и в течение недели, когда проходило предварительное голосование.
В настоящее время ведется служебная проверка проблем с подсчетом голосов, так как сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.
В этот же день в отставку ушла и председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.
Об этом она заявила в среду на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.
Комиссия оценивала результаты последних муниципальных выборов, которые были омрачены техническими проблемами.
В ходе заседания Саулите заявила, что в избирательный процесс были внесены новые моменты, которые были оценены положительно, например, выездные участки, а также то, что предварительное голосование проходило в течение пяти дней.
"Явка на этих выборах очень выросла", - сказала Саулите.
По ее мнению, ЦИК в целом проделала отличную работу.
"Как мы знаем, второй момент, который прописан в законе, заключается в том, что за системы отвечает Государственное агентство цифрового развития", - сказала Саулите, отметив, что в сфере ответственности VDAA был ряд проблем.
Она также указала, что в ночь выборов было очень сложно получить информацию от VDAA.
"Я беру на себя ответственность за то, что находится в моей компетенции", - заявила Саулите, отметив, что теперь на нее "сваливают чужие неудачи".
Она также заявила, что у нее "нет политической поддержки" и поэтому она и приняла решение уйти.
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и в ночь на воскресенье, сопровождался техническими проблемами. Сбои в работе избирательных участков возникали также и в течение недели, когда проходило досрочное голосование.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!