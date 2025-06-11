Сколько стоили разработка и обслуживание избирательной системы? Отвечает VDAA

Отвечая на вопрос, почему было принято решение о разработке полностью новой системы, VDAA пояснило, что предыдущая избирательная система была фрагментированной. В ней использовались несколько взаимодействующих решений, объединение которых в единую цифровую платформу повысило бы эффективность.

Кроме того, прежняя система управления выборами (VVS) устарела, заявили в VDAA. Она базировалась на монолитной архитектуре с выявленными уязвимостями в сфере безопасности и плохой масштабируемостью, что увеличивало стоимость ее обслуживания.

Также, по данным VDAA, старая система имела низкую точность распознавания избирательных бюллетеней - корректно распознавались лишь около 90% бюллетеней, чему мешала сложность дизайна. VDAA не прокомментировало, как была достигнута уверенность в том, что все бюллетени распознаны правильно, посоветовав задать этот вопрос Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кроме того, в старой системе отсутствовала архитектурная документация, что затрудняло проведение закупок и планирование дальнейшего развития, увеличивая риск переплат или получения некачественных предложений.

Ранее VVS и ETVR не были технологически разделены - они находились на одних серверах вместе с другими, несвязанными инструментами, что создавало угрозы безопасности.

В VDAA также подчеркивают, что в тендере могла участвовать и прежняя компания-разработчик VVS и ETVR, предложив доработку системы в соответствии с новыми требованиями, поскольку к участию были приглашены все члены Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий и Латвийской ассоциации открытых технологий.

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и ночью на воскресенье сопровождался техническими сбоями. Проблемы возникали и в работе избирательных участков в течение недели во время досрочного голосования.

Кроме того, ЦИК подверглась критике за неэффективную коммуникацию как с обществом, так и с избирательными комиссиями.

В частности, в один из дней досрочного голосования ЦИК заявила о внешней кибератаке на систему, что впоследствии не подтвердилось. А в ночь выборов, когда произошли технические сбои и система не позволяла подсчитывать голоса, избирательные комиссии долгое время не получали инструкций о дальнейших действиях.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, и поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.