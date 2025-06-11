Сколько стоили разработка и обслуживание избирательной системы? Отвечает VDAA

Разработка и обслуживание избирательной системы, а также другие связанные с ней аспекты обошлись Государственному агентству цифрового развития (VDAA) в 1,81 миллиона евро, сообщили агентству LETA в VDAA.
Учитывая чувствительность избирательного процесса и во избежание угроз безопасности, а также чтобы исключить возможность давления на сотрудников ИТ-компаний, агентство не раскрывает, какие именно предприятия работали над системой.
Одна из компаний занималась технической организацией избирательного процесса и усовершенствованием Электронного онлайн-реестра избирателей (ETVR). Другая разработкой макета и системы распознавания избирательных бюллетеней.
Третья компания отвечала за общие компоненты платформы, а также за систему сбора подписей и обеспечение референдумов.
Агентство LETA связалось с компаниями Rix Technologies и Baltic Software Factory, которые работали над двумя из указанных решений, однако в силу условий договора с заказчиком они не могут комментировать свою работу над техническими решениями, применявшимися и на прошедших муниципальных выборах.
Расходы на избирательную платформу со стороны VDAA на данный момент составили 1 810 143 евро. Эта сумма включает в себя затраты на проведение тестов безопасности, создание и обслуживание инфраструктуры и платформы, авторский надзор за технической спецификацией, разработку системы обучения и другие задачи.
Пока продолжается анализ ситуации, VDAA не комментирует, были ли предусмотрены договорные санкции на случай сбоев в работе системы.
Отвечая на вопрос, почему было принято решение о разработке полностью новой системы, VDAA пояснило, что предыдущая избирательная система была фрагментированной. В ней использовались несколько взаимодействующих решений, объединение которых в единую цифровую платформу повысило бы эффективность.
Кроме того, прежняя система управления выборами (VVS) устарела, заявили в VDAA. Она базировалась на монолитной архитектуре с выявленными уязвимостями в сфере безопасности и плохой масштабируемостью, что увеличивало стоимость ее обслуживания.
Также, по данным VDAA, старая система имела низкую точность распознавания избирательных бюллетеней - корректно распознавались лишь около 90% бюллетеней, чему мешала сложность дизайна. VDAA не прокомментировало, как была достигнута уверенность в том, что все бюллетени распознаны правильно, посоветовав задать этот вопрос Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Кроме того, в старой системе отсутствовала архитектурная документация, что затрудняло проведение закупок и планирование дальнейшего развития, увеличивая риск переплат или получения некачественных предложений.
Ранее VVS и ETVR не были технологически разделены - они находились на одних серверах вместе с другими, несвязанными инструментами, что создавало угрозы безопасности.
В VDAA также подчеркивают, что в тендере могла участвовать и прежняя компания-разработчик VVS и ETVR, предложив доработку системы в соответствии с новыми требованиями, поскольку к участию были приглашены все члены Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий и Латвийской ассоциации открытых технологий.
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и ночью на воскресенье сопровождался техническими сбоями. Проблемы возникали и в работе избирательных участков в течение недели во время досрочного голосования.
Кроме того, ЦИК подверглась критике за неэффективную коммуникацию как с обществом, так и с избирательными комиссиями.
В частности, в один из дней досрочного голосования ЦИК заявила о внешней кибератаке на систему, что впоследствии не подтвердилось. А в ночь выборов, когда произошли технические сбои и система не позволяла подсчитывать голоса, избирательные комиссии долгое время не получали инструкций о дальнейших действиях.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, и поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.
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