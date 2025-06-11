Силиня призывает партии "сделать свои выводы" после результатов выборов в Даугавпилсе

Силиня добавила, что выбор даугавпилсских избирателей следует уважать. "Даугавпилс важен для нас", - подчеркнула она.

"Я думаю, что другие партии в Латвии должны сделать свои выводы (...)", - добавила она. Силиня сказала, что все хотели бы, чтобы в Даугавпилсе больше использовался государственный язык и чтобы мэр больше говорил на государственном языке.

"Мы все должны учесть эти уроки и суметь рассказать об этом и людям в Даугавпилсе", - сказала она, добавив, что, очевидно, теперь в Даугавпилсской думе будет фактически монополия.

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Уже сообщалось, что партия нынешнего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша Sarauj, Latgale! показала самый высокий результат на муниципальных выборах 2025 года в Даугавпилсе. Она получила 14 из 15 мандатов в думе.