Лидер победившей на выборах в Рижскую думу партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс не признает результаты выборов, считая, что прошедшие в субботу выборы были "украдены" и поэтому должны быть организованы новые.
Cегодня утром, 11 июня, Айнар Шлесерс в прямом эфире в социальных сетях заявил, что не признает результаты выборов в столице, однако не уточнил, обжаловала ли LPV официально итоги голосования в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По его мнению, в субботу было сделано все возможное, чтобы у него не было шансов возглавить Рижскую думу.
Политик убежден, что произошла "кража выборов", и поэтому партия начнет активные действия, чтобы добиться проведения новых - внеочередных - выборов в Риге.
Шлесерс подчеркнул, что не может доверять правоохранительным органам, находящимся, по его словам, под контролем "Нового Единства". Кроме того, он уверен, что против него лично будут применены различные репрессивные меры, направленные на то, чтобы заставить его и его сторонников замолчать.
LPV намерена подать в Сейм требование об отставке правительства, а также с аналогичной просьбой обратиться к президенту страны Эдгару Ринкевичу.
Также запланировано проведение "вселатвийского протеста" против "кражи выборов". Акция состоится в воскресенье, 15 июня, в 15:00 у памятника Свободы в Риге. Шлесерс подчеркнул, что на нее должно прийти как можно больше людей, чтобы власть не могла сказать, что "нас мало".
"Я не признаю результаты выборов, мы не смиримся с мошенничеством", - резюмировал Шлесерс.
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и ночью на воскресенье, сопровождался техническими проблемами. Проблемы возникали и в течение недели на избирательных участках в ходе досрочного голосования.
Видео: Комментарий Айнара Шлесерса в ночь выборов
На данный момент служебная проверка в связи с трудностями при подсчете голосов не начата, поскольку сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник, 9 июня, после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.
Он отметил, что еще на прошлой неделе "была уверенность", что все будет работать корректно, поскольку не было никаких сигналов о возможных неполадках. "Если бы мы в этом не были уверены, то, безусловно, приняли бы решения раньше", - добавил он и вновь подчеркнул, что "не было никаких признаков", что система может не справиться с нагрузкой.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите заявила: "Если бы была хоть малейшая индикация, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные лица сразу бы приняли решение о ручном подсчете голосов".
"Никаких сигналов у нас не было, поэтому мы продолжили действовать по плану", - утверждает Саулите.
По ее словам, все результаты выборов утверждены, и на данный момент нет оснований полагать, что они были неточными. Чтобы обеспечить точность результатов, существует "несколько контрольных систем", отметила она.
Говоря о своей ответственности, Саулите заявила, что готова взять на себя полную ответственность в пределах своей компетенции, однако в данном случае речь идет о технических аспектах, которые не находятся в зоне ответственности ЦИК.
Тем временем Государственное агентство цифрового развития (VDAA) начало детальную проверку на всех уровнях своей ответственности - от сотрудников, непосредственно отвечавших за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов, - чтобы выяснить причины, вызвавшие замедленную работу при сканировании бюллетеней, сообщила агентству LETA руководитель проектов административного департамента VDAA Агнесе Ткаченко.
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня в понедельник, 9 июня, заявила, что отстраняет от должности директора VDAA Йорена Лиопу.
"Оценивать действия министра не в моей компетенции", - сказал Лиопа в ответ на вопрос о том, считает ли он действия министра поспешными.
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