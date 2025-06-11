"Я не признаю результаты выборов, мы не смиримся с мошенничеством", - резюмировал Шлесерс.

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и ночью на воскресенье, сопровождался техническими проблемами. Проблемы возникали и в течение недели на избирательных участках в ходе досрочного голосования.

Видео: Комментарий Айнара Шлесерса в ночь выборов

На данный момент служебная проверка в связи с трудностями при подсчете голосов не начата, поскольку сначала необходимо собрать всю необходимую и доступную информацию о произошедшем, сообщил журналистам в понедельник, 9 июня, после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Он отметил, что еще на прошлой неделе "была уверенность", что все будет работать корректно, поскольку не было никаких сигналов о возможных неполадках. "Если бы мы в этом не были уверены, то, безусловно, приняли бы решения раньше", - добавил он и вновь подчеркнул, что "не было никаких признаков", что система может не справиться с нагрузкой.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите заявила: "Если бы была хоть малейшая индикация, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные лица сразу бы приняли решение о ручном подсчете голосов".

"Никаких сигналов у нас не было, поэтому мы продолжили действовать по плану", - утверждает Саулите.