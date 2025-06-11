Оптимистичный прогноз синоптиков на конец недели

В четверг в большинстве районов страны сохранится облачная и дождливая погода, в Курземе и на побережье Рижского залива ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В пятницу кратковременные дожди пройдут лишь местами, в основном на востоке страны, а в субботу и воскресенье осадков не ожидается, облаков будет мало. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+13 градусов, максимальная температура в субботу и воскресенье составит +20...+24 градуса, на побережье будет на несколько градусов прохладнее.

На следующей неделе временами ожидаются дожди, а дни станут немного прохладнее из-за увеличения облачности. Вторая половина июня в целом будет на 1-2 градуса прохладнее нормы.

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