В здании Domina Shopping ночью горели мебель и товары

В 3:10 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Иерикю в Риге, где на первом этаже шестиэтажного административного здания горели мебель и товары на площади 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали шесть автоцистерн и автолестница, сообщили агентству LETA в VUGD.

В 5:35 пожарные ликвидировали этот пожар повышенной опасности и завершили работы на месте происшествия.

А незадолго до полуночи был получен вызов на улицу Латгалес в Риге, где в помещении на первом этаже общественного здания произошла утечка углекислого газа из вентиля баллона, в результате чего сработал детектор. До прибытия спасателей из здания эвакуировались семь человек. Пожарные закрыли вентиль и завершили работы на месте происшествия.