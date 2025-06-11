Четыре партии договорились о создании коалиции в Рижской думе

Четыре политические силы - "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" - договорились о создании коалиции в Рижской думе, сообщил сегодня, 11 июня, кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс.
Все потенциальные партнеры выразили готовность работать под руководством Клейнбергса. Таким образом, переговоры продолжатся уже с участием всех политических сил с акцентом на содержание будущей работы и распределение сфер ответственности.
"Мы успешно завершили первый раунд переговоров. Серьезных разногласий нет, и все готовы работать в одной команде. Конечно, есть вопросы, по которым еще предстоит договориться, но главное - избежать закулисных игр", - отметил Клейнбергс.
Следующий раунд переговоров может состояться в четверг или пятницу после согласования времени всеми сторонами.
Галерея: Партии договорились о создании коалиции в Рижской думе
Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Риге наибольшее количество голосов получила партия "Латвия на первом месте" (LPV), однако близкие результаты показали также "Прогрессивные" и Национальное объединение.
LPV набрала 18,17% голосов, что обеспечивает ей 13 из 60 мандатов в думе. За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мандатов), за Национальное объединение - 14,2% (10 мандатов), а за "Новое Единство" - 12,9%, что дает партии 9 мандатов.
Список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" получил 12,13% голосов и получит 8 мандатов. В думу также прошли еще две политические силы: партия "Стабильности!" - 6,94% голосов (5 мандатов) и "Объединенный список", который поддержали 6,29% избирателей (4 мандата).
Инициативу по формированию новой правящей коалиции взяли на себя "Прогрессивные", вступив в переговоры с Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком". В сумме такая коалиция могла бы располагать 34 голосами из 60.
Видео: Комментарий Виестурса Клейнбергса в ночь выборов
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