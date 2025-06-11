Российская армия заявила о заходе в Днепропетровскую область. Так ли это и что говорят ВСУ

Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным «Мучной» написал в своем телеграм-канале, что российским военным удалось добраться до границы областей в районе села Орехово Донецкой области (25 км юго-западнее Покровска).

«Сейчас враг имеет продвижение севернее Орехово на 3 км. Таким образом, они смогли на этом участке подойти к границе Донецкой области и зайти через небольшой ров в лесопосадку в Днепропетровской области. Это было сделано больше для физического подтверждения, а дальше будет видно!» — указывает украинский военнослужащий.

Военная корреспондентка телеканала «1+1» Юлия Кириенко-Меринова написала 7 июня, что несколько россиян смогли перебраться через противотанковый ров у границы областей, но впоследствии бойцы Сил обороны Украины их выбили.

«Ситуация такова, что враг критически близок к административной границе Днепропетровщины. Накануне российские солдаты даже перескочили противотанковый ров, и несколько наших позиций оказались в полуокружении. До рассвета оккупантов оттуда выбили», — рассказала она.

По ее словам, на этом участке фронта у россиян огромное преимущество в живой силе: соотношение пехоты 1 к 9.

На этом кадре из российского видео показан участок границы между двумя областями, которую якобы пересекли российские военные Фото: Сибирское объединение

Российские военные блогеры выложили кадры предположительного захода россиян на территорию Днепропетровской области. На видео с дрона три российских солдата перелезают через небольшой ров и заходят в лесополосу на границе двух областей.