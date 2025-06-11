Левренце возвращается ряды партии "Прогрессивных"

Осенью прошлого года Левренце заявила, что приостанавливает деятельность в партии "Прогрессивные" из-за идеологических разногласий.

Руководитель фракции партии Андрис Шуваев выразил уверенность, что вступление Левренце в состав Сейма и ее включение в работу фракции не повлияет на работоспособность коалиции. В настоящее время у коалиции "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных" при поддержке нескольких независимых депутатов есть только 52 голоса, чего порой недостаточно для обеспечения кворума при голосованиях.

Шуваев отметил, что Левренце и команду "Прогрессивных" объединяют общие ценности - в частности, забота о правах человека, а также стремление сократить неравенство и бедность.

"Поэтому мы видим прочную основу для дальнейшего сотрудничества и договорились о совместной работе в парламентской фракции", - отметил Шуваев.

Сама Левренце, с которой удалось связаться по телефону, не дала более подробного комментария о будущей работе, переслав официальное заявление партии, в котором она выражает "честь принять на себя доверенный избирателями мандат и начать работу в Сейме".

"В парламенте я продолжу начатую Майритой Лусе работу по вопросам социальной защиты, устойчивости и здравоохранения. Параллельно я буду добиваться того, чтобы в Сейме больше внимания уделялось вопросам гражданских свобод, а также социальной и экономической справедливости", - говорится в заявлении Левренце.

Левренце получила степень бакалавра в области коммуникации и политологии в Университете Бар-Илана. В настоящее время она продолжает обучение в Лондонском университете SOAS, получая степень магистра. После получения мандата депутата Сейма Левренце станет самой молодой депутаткой 14-го Сейма, отмечают в "Прогрессивных".