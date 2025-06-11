Завершился второй раунд обмена пленными между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена домой вернулись раненые и тяжелораненые украинские военнослужащие.

Ни Украина, ни Россия не раскрыли, сколько именно военных были освобождены, однако Зеленский подчеркнул, что это не последний обмен.

"Обмены будут продолжаться. Мы делаем все возможное, чтобы найти и вернуть домой каждого человека, находящегося в плену", - отметил президент Украины.

Обе стороны также обменялись военнопленными в понедельник, 9 июня.

На прошлой неделе в Стамбуле Украина и Россия договорились об освобождении всех раненых солдат, а также тех, кто военнопленных, кто моложе 25 лет. Стороны договорились освободить более 1000 человек с каждой стороны.

Параллельно с обменом пленными продолжается работа по передаче тел погибших военнослужащих.