Южная Корея прекращает пропаганду на границе с КНДР

Как отмечает агентство, цель данного шага - снизить напряженность и восстановить взаимное доверие.

Громкоговорители на границе работали много лет, транслируя политические программы и популярную музыку. Таким образом Сеул отвечал на воздушные шары с мусором, которые Пхеньян запускал через границу в Южную Корею.

Ли, вступивший в должность президента в начале месяца, обещал вести более дипломатичную политику в отношении Северной Кореи по сравнению со своим предшественником Юн Сок Ёлем.

В последние годы напряженность на Корейском полуострове заметно усилилась из-за ускоренного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. Кроме того, Северная Корея поддержала Россию в ее вторжении в Украину, направив военных и поставляя боеприпасы, а взамен получив от Москвы военные технологии.